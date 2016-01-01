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    ​Россия с 1 января запретила ввоз овощей, фруктов, мяса птицы и соли из Турции

    Список запрещенных продуктов был ранее утвержден правительством России

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В России с 1 января вступил в силу запрет на ввоз некоторых видов сельхозсырья и продовольствия из Турции.

    Как передает Report, согласно списку, утвержденному правительством РФ, запрещаются поставки мяса птицы, томатов, репчатого лука и лука-шалот, цветной капусты и брокколи, огурцов и корнишонов, апельсинов, мандаринов, клементин, вилкингов и аналогичных гибридов цитрусовых.

    Под запрет также попадают виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, земляника и клубника.

    В список запрещенной продукции включены соль и чистый хлорид натрия, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, а также морская вода.

    Ограничение коснется и поставок свежих гвоздик.

    Правительство также установило, что ограничения в отношении этой продукции не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза.

    Как заявлял ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, РФ может заместить турецкую продукцию растениеводства поставками из других стран. Так, место овощей и фруктов из Турции могут занять Азербайджан, Иран, Узбекистан, Марокко, ЮАР.

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