​Россия с 1 января запретила ввоз овощей, фруктов, мяса птицы и соли из Турции

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В России с 1 января вступил в силу запрет на ввоз некоторых видов сельхозсырья и продовольствия из Турции.

Как передает Report, согласно списку, утвержденному правительством РФ, запрещаются поставки мяса птицы, томатов, репчатого лука и лука-шалот, цветной капусты и брокколи, огурцов и корнишонов, апельсинов, мандаринов, клементин, вилкингов и аналогичных гибридов цитрусовых.

Под запрет также попадают виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, земляника и клубника.

В список запрещенной продукции включены соль и чистый хлорид натрия, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, а также морская вода.

Ограничение коснется и поставок свежих гвоздик.

Правительство также установило, что ограничения в отношении этой продукции не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза.

Как заявлял ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, РФ может заместить турецкую продукцию растениеводства поставками из других стран. Так, место овощей и фруктов из Турции могут занять Азербайджан, Иран, Узбекистан, Марокко, ЮАР.