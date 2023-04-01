Россия на месяц становится председателем СБ ООН

Россия с 1 апреля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН.

Россия с 1 апреля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на CNN, в марте в Совбезе ООН председательствовал Мозамбик.

Ожидается, что глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе нескольких заседаний.

Прибытие главы российской дипломатии в Нью-Йорк ожидается в конце апреля. Однако данный вопрос пока остается неясным из-за сложившейся ситуации с выдачей виз США для министра и его делегации на фоне текущей международной обстановки и кризиса в российско-американских отношениях.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал данное событие «худшей первоапрельской шуткой в мире».

«Страна, систематически нарушающая все фундаментальные правила международной безопасности, возглавляет орган, единственной задачей которого является обеспечение и защита международной безопасности», — сказал Кулеба.