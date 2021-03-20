Россия разрешила въезд иностранным студентам

Они будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию за три дня до прибытия в Россию

Правительство России разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением короновирусной инфекции вернуться к очному обучению в РФ. Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на копию утвержденного распоряжения.

Министерство образования и науки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Российские власти будут определять, могут ли иностранные студенты вернуться в вузы, с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзором будет регулярно обновляться список таких государств.

Студенты должны будут сообщить своему учебному заведению о намерении вернуться за десять дней до планируемой даты приезда. Они будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию за три дня до прибытия в Россию. Также учащимся придется сдавать повторный тест в России и до его результатов находится на самоизоляции.