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Россия разрешила въезд иностранным студентам

Россия разрешила въезд иностранным студентам Они будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию за три дня до прибытия в Россию
В регионе
20 марта 2021 г. 17:30
Россия разрешила въезд иностранным студентам

Правительство России разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением короновирусной инфекции вернуться к очному обучению в РФ. Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на копию утвержденного распоряжения.

Министерство образования и науки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Российские власти будут определять, могут ли иностранные студенты вернуться в вузы, с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзором будет регулярно обновляться список таких государств.

Студенты должны будут сообщить своему учебному заведению о намерении вернуться за десять дней до планируемой даты приезда. Они будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию за три дня до прибытия в Россию. Также учащимся придется сдавать повторный тест в России и до его результатов находится на самоизоляции.

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