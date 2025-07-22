Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Россия в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны.

Россия в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении.

Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения в Украину, а также участвующих в организации блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море и т.д.

В МИД РФ подчеркнули, что "последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ".