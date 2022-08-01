О нас

Россия расширила санкционный список граждан Великобритании

Россия расширила санкционный список граждан Великобритании Россия расширила санкционный стоп-лист граждан Великобритании, включив в него 39 политиков, бизнесменов и журналистов.
В регионе
1 августа 2022 г. 19:05
Россия расширила санкционный список граждан Великобритании

Россия расширила санкционный стоп-лист граждан Великобритании, включив в него 39 политиков, бизнесменов и журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

"В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский стоп-лист ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию", - подчеркнули в российском дипведомстве.

В список вошел, в частности, экс-премьер Британии Джеймс Кэмерон.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi