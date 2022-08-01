Россия расширила санкционный список граждан Великобритании

Россия расширила санкционный стоп-лист граждан Великобритании, включив в него 39 политиков, бизнесменов и журналистов.

Россия расширила санкционный стоп-лист граждан Великобритании, включив в него 39 политиков, бизнесменов и журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

"В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский стоп-лист ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию", - подчеркнули в российском дипведомстве.

В список вошел, в частности, экс-премьер Британии Джеймс Кэмерон.