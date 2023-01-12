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Россия расширила санкции в отношении Великобритании

Россия расширила санкции в отношении Великобритании Россия расширила список персональных санкций в отношении Великобритании.
В регионе
12 января 2023 г. 12:54
Россия расширила санкции в отношении Великобритании

Россия расширила список персональных санкций в отношении Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД РФ.

Сообщается, что в санкционный список добавлены 36 человек, в том числе члены Кабмина, представители силовых ведомств и журналистского корпуса.

"В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене, принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)", - указали в российском дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, Лондон, сознательно отказавшись от конструктивного диалога, "продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию", сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Вынуждены напомнить, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам. История учит, что не все могут воспринимать очевидные факты", - подчеркнули в МИД.

Отметим, что в ноябре Великобритания добавила 22 новые позиции в санкционный список по России, а также запретила высокопоставленным чиновникам Кабмина и главам 10 российских регионов въезд на территорию страны. В декабре она ввела санкции против 12 российских военачальников.

Кроме того, Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Böyük Britaniyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib
Версия на английском языке Russia expands sanctions against UK

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