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Россия расширила ответный список санкций против граждан ЕС

Россия расширила ответный список санкций против граждан ЕС Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну.
В регионе
23 февраля 2024 г. 16:09
Россия расширила ответный список санкций против граждан ЕС

Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС расширила черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - сказано в заявлении.

В нем говорится о том, что Москва считает незаконными санкции ЕС, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН.

"Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН, - указали в министерстве. - Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ".

Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС запрещает въезд в страну гражданам сообщества, ответственным за оказание военной помощи Киеву, а также лицам, причастным к преследованию российских должностных лиц и выступающим за конфискацию российских госактивов.

Кроме того, в ответный "стоп-лист" включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России, добавили в министерстве.

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Версия на английском языке Russia expands retaliatory sanctions against EU

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