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Россия рассчитывает на присоединение Азербайджана к проекту коридора Север-Юг

Россия рассчитывает на присоединение Азербайджана к проекту коридора Север-Юг Россия рассчитывает на скорое присоединение Азербайджана к российско-иранским договоренностям о создании транспортного коридора Север - Юг.
В регионе
24 мая 2023 г. 19:05
Россия рассчитывает на присоединение Азербайджана к проекту коридора Север-Юг

Россия рассчитывает на скорое присоединение Азербайджана к российско-иранским договоренностям о создании транспортного коридора Север - Юг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Он напомнил, что 17 мая было подписано соглашение между РФ и Ираном о прокладке участка железной дороги Решт - Астара.

"Это позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Строительство новой ветки начинается уже в текущем году", - сказал Путин.

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