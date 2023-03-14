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Россия распространила в СБ ООН переписку по "Северным потокам"

Россия распространила в СБ ООН переписку по "Северным потокам" Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
В регионе
14 марта 2023 г. 09:15
Россия распространила в СБ ООН переписку по Северным потокам

Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках" мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям", - указал он.

"Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", - добавил Полянский.

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Версия на английском языке Russia circulates correspondence on Nord Stream in UN Security Council

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