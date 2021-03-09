Россия раскритиковала подход США к Грузии

Директор Службы внешней разведки России, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что в Вашингтоне нарастает недовольство ситуацией в Грузии, в частности, действиями правящей партии "Грузинская мечта".

Директор Службы внешней разведки России, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что в Вашингтоне нарастает недовольство ситуацией в Грузии, в частности, действиями правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает грузинское бюро Report, по словам Нарышкина, США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процес­сами в Грузии – "диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции".

"В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.

В Вашингтоне дают понять властям Гру­зии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - говорится в заявлении.