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Россия раскритиковала подход США к Грузии

Россия раскритиковала подход США к Грузии Директор Службы внешней разведки России, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что в Вашингтоне нарастает недовольство ситуацией в Грузии, в частности, действиями правящей партии "Грузинская мечта".
В регионе
9 марта 2021 г. 20:46
Россия раскритиковала подход США к Грузии

Директор Службы внешней разведки России, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что в Вашингтоне нарастает недовольство ситуацией в Грузии, в частности, действиями правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает грузинское бюро Report, по словам Нарышкина, США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процес­сами в Грузии – "диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции".

"В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.

В Вашингтоне дают понять властям Гру­зии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ABŞ-ın Gürcüstana yanaşmasını tənqid edib

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