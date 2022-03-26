О нас
Аудио новости

Россия ракетами обстреляла Львов: произошло три мощных взрыва

Россия ракетами обстреляла Львов: произошло три мощных взрыва Российские войска совершили ракетный обстрел Львова.
В регионе
26 марта 2022 г. 19:19
Россия ракетами обстреляла Львов: произошло три мощных взрыва

Российские войска совершили ракетный обстрел Львова.

Как передает Report, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации", - отметил он.

Садовой призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.

В соцсетях горожане заявляют, что слышали несколько взрывов.

В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что около 16:30 (18:30 - бакинское время) произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц.

"Сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Не извещайте о местах попадания и не делайте фото", - призвал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi