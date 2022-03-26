Россия ракетами обстреляла Львов: произошло три мощных взрыва

Российские войска совершили ракетный обстрел Львова.

Российские войска совершили ракетный обстрел Львова.

Как передает Report, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации", - отметил он.

Садовой призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.

В соцсетях горожане заявляют, что слышали несколько взрывов.

В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что около 16:30 (18:30 - бакинское время) произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц.

"Сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Не извещайте о местах попадания и не делайте фото", - призвал он.