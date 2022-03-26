Россия ракетами обстреляла Львов: произошло три мощных взрыва

Российские войска совершили ракетный обстрел Львова.
Как передает Report, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации", - отметил он.
Садовой призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.
В соцсетях горожане заявляют, что слышали несколько взрывов.
В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что около 16:30 (18:30 - бакинское время) произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц.
"Сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Не извещайте о местах попадания и не делайте фото", - призвал он.