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    Россия провела учения в Каспийском море

    В учениях приняли участие около 20 надводных кораблей, катеров и судов, а также два самолета

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/  Корабельные расчеты ПВО России провели учения по отражению ударов воздушного противника в пунктах базирования Каспийской флотилии в Астрахани и Махачкале. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили  в пресс-службе Южного военного округа РФ.

    "В учениях приняли участие дежурные расчеты четырех центров управления соединений и частей и около 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань", а также два самолета Су-24 и два самолета Су-25 из состава авиации командования ВВС и ПВО Южного военного округа", -  заявили в пресс-службе.

    В ходе учений был выявлен массовый взлет боевой авиации условного противника. Средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению. Операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а артиллерийские расчеты условно уничтожили авиацию.

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