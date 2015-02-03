Каспийская флотилия России провела учения

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Каспийская флотилия Южного военного округа (ЮВО) России провела учения с имитацией воздушной атаки самолетов условного противника. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в учениях приняли участие экипажи ракетного корабля "Дагестан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Астрахань", "Махачкала" и других — всего 10 надводных кораблей флотского объединения, а также два самолёта Су-24 и два самолёта Су-25 из состава авиации ЮВО.