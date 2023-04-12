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Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Пуск состоялся с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
В регионе
12 апреля 2023 г. 07:28
Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Пуск состоялся с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", - сообщили в ведомстве.

Учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне "Сары-Наган" в Казахстане. Задачи испытания выполнены в полном объеме, добавили в Минобороны. В ведомстве пояснили, что пуск позволил подтвердить "правильность схемно-конструктивных и технических решений", применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.

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