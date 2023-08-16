Россия прорабатывает с партнерами альтернативы зерновой сделке

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны.

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA.

''Черноморская инициатива - отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - сказал посол.

Он добавил, что Россия "всегда готова к общению с турецкими партнерами, в том числе по данному вопросу".