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Россия прорабатывает с партнерами альтернативы зерновой сделке

Россия прорабатывает с партнерами альтернативы зерновой сделке Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны.
В регионе
16 августа 2023 г. 14:32
Россия прорабатывает с партнерами альтернативы зерновой сделке

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA.

''Черноморская инициатива - отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - сказал посол.

Он добавил, что Россия "всегда готова к общению с турецкими партнерами, в том числе по данному вопросу".

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