Россия прорабатывает с партнерами альтернативы зерновой сделке

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA.
''Черноморская инициатива - отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами", - сказал посол.
Он добавил, что Россия "всегда готова к общению с турецкими партнерами, в том числе по данному вопросу".