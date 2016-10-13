Гончаров: Россия продолжит укреплять военно-техническое сотрудничество с Арменией

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Россия продолжит развивать военно-техническое сотрудничество с Арменией.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам руководитель объединенной делегации госкорпорации "Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" на ArmHiTec-2016 Владимир Гончаров.
Первая международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2016 проходит в столице Армении с 13 по 15 октября.
Россию на выставке представляют 16 предприятий, которые продемонстрируют потенциальным заказчикам современные бронетанковое, ракетно-артиллерийское вооружение и технику, робототехнические комплексы семейства "Уран", военную авиацию, стрелковое оружие и боеприпасы.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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