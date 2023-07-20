Россия продолжает работу по подготовке проекта нового договора с Ираном

Подготовка проекта нового договора об отношениях между Москвой и Тегераном идет, несмотря на случай с вызовом посла РФ в Иране.

Подготовка проекта нового договора об отношениях между Москвой и Тегераном продолжается, несмотря на вызов посла РФ в Иране во внешнеполитическое ведомство этой страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подготовка проекта нового большого межгосударственного договора продолжается, стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания этого документа", - сказала она в ходе брифинга в четверг 20 июля.

Посол России в Иране Алексей Дедов был вызван в МИД ИРИ из-за недовольства Тегерана содержанием Совместного заявления по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в части о трех островах в Персидском заливе, территориальная принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ.