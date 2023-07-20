О нас

Россия продолжает работу по подготовке проекта нового договора с Ираном

Россия продолжает работу по подготовке проекта нового договора с Ираном Подготовка проекта нового договора об отношениях между Москвой и Тегераном идет, несмотря на случай с вызовом посла РФ в Иране.
В регионе
20 июля 2023 г. 15:00
Россия продолжает работу по подготовке проекта нового договора с Ираном

Подготовка проекта нового договора об отношениях между Москвой и Тегераном продолжается, несмотря на вызов посла РФ в Иране во внешнеполитическое ведомство этой страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подготовка проекта нового большого межгосударственного договора продолжается, стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания этого документа", - сказала она в ходе брифинга в четверг 20 июля.

Посол России в Иране Алексей Дедов был вызван в МИД ИРИ из-за недовольства Тегерана содержанием Совместного заявления по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в части о трех островах в Персидском заливе, территориальная принадлежность которых Ирану оспаривается ОАЭ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia continues to work on drafting new treaty with Iran

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования
20 июля 2023 г. 13:30
Стали известны имена иностранных журналистов, исключенных из черного списка МИД Азербайджана
ФотоСтали известны имена иностранных журналистов, исключенных из "черного списка" МИД Азербайджана
19 июля 2023 г. 17:34
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью За заслуги в сфере разминирования
Президент Азербайджана наградил группу лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования"
19 июля 2023 г. 17:18
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
Назначен исполняющий обязанности главы исполнительной власти Дашкесана
19 июля 2023 г. 14:42
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
19 июля 2023 г. 12:10
Из подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
ФотоИз подвергшегося российским бомбардировкам региона Украины эвакуируют жителей
18 июля 2023 г. 18:40
Эльчин Амирбеков назначен представителем президента Азербайджана по особым поручениям
Эльчин Амирбеков назначен представителем президента Азербайджана по особым поручениям
18 июля 2023 г. 17:17
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани
18 июля 2023 г. 14:21
Президент: Установление памятника Немезис в Армении неприемлемо
Президент: Установление памятника "Немезис" в Армении неприемлемо
17 июля 2023 г. 21:31
Ильхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
ФотоИльхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
17 июля 2023 г. 21:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi