Россия продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части Росси, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля 2022 года", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Так, самолеты не будут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям советуют использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.