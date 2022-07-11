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Россия продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты

Россия продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России.
В регионе
11 июля 2022 г. 10:30
Россия продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части Росси, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля 2022 года", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Так, самолеты не будут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям советуют использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

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