Россия продала тонны захваченного украинского подсолнечника

Грузовое судно GAM Express под флагом Гвинеи-Бисау после четырехлетнего перерыва возобновило рейсы в Крым. Корабль был замечен в Феодосии, где загрузил на борт многотонную партию семян подсолнечника, захваченную россиянами в Мелитополе.

Грузовое судно GAM Express под флагом Гвинеи-Бисау после четырехлетнего перерыва возобновило рейсы в Крым. Корабль был замечен в Феодосии, где загрузил на борт многотонную партию семян подсолнечника, захваченную россиянами в Мелитополе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные расследования, проведенного проектом SeaKrime и объединением Kiborg.

Расследователи отмечают, что 18 декабря 2023 года на фотографии, сделанной в порту Феодосия, был замечен именно этот сухогруз. Ранее то же судно, но под другими названиями и флагами уже совершало рейсы в аннексированный Крым.

"Мы провели идентификацию, для сравнения были использованы фото Феодосийского порта, сделанные 18 декабря прошлого года, и фото со страницы на портале MarineTraffic. GAM Express в 2017-2019 годах осуществлял незаконные судозаходы в закрытые порты аннексированного Крыма под флагами Танзании, Того и Ливана", - говорится в результатах расследования.

Судно уже находится в базе нарушителей Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews, хоть и не под последним своим названием. В базе также указано, что сухогруз лишался флагов Того и Танзании именно за рейсы в Крым.