Россия приостановит чартерные рейсы из Китая

Россия может приостановить чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.

Чартерные рейсы из Китая в Россию могут быть приостановлены с 14 февраля 2020 года.

Кроме того, российские власти намерены ограничить въезд на территорию страны из Китая для иностранцев через все пункты пропуска, кроме аэропорта Шереметьево. Под данную меру не попадут граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), лица, имеющие вид на жительство в России и члены официальных делегаций.