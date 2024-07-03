Россия приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Госдума и Совфед России приняли заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Госдума и Совфед России приняли заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".

"Сенаторы РФ и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ. В период приостановки участия любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", - сказано в сообщении Госдумы.

Документ будет направлен в том числе в ПА ОБСЕ и ООН.