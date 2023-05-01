О нас

Россия приостановила подачу газа в Армению

Россия приостановила подачу газа в Армению Компания "Газпром-Армения" сообщила о временном приостановлении в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье".
В регионе
1 мая 2023 г. 12:44

Россия приостановила подачу газа в Армению.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, компания "Газпром-Армения" сообщила о приостановке подачи газа в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе.

"С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ -Закавказье" на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi