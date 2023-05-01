Россия приостановила подачу газа в Армению

Компания "Газпром-Армения" сообщила о временном приостановлении в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье".

Россия приостановила подачу газа в Армению.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, компания "Газпром-Армения" сообщила о приостановке подачи газа в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе.

"С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ -Закавказье" на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении.