Россия приостановила деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней

Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с 5 июля на 30 суток.
Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, информацию об этом распространил сам консорциум.
Этот трубопровод является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти с месторождений "Тенгиз" и "Кашаган". По этому трубопроводу перекачивается более 80% транспортируемой нефти. Годовая мощность линии составляет 67 млн тонн нефти.
Основанием стала проверка, в ходе которой Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Проверка прошла 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.
"Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - сообщили в компании.
Крупнейшими акционерами КТК являются госкомпании российская "Транснефть" (24 процента) и казахстанская "КазМунайГаз" (19 процентов).
По трубопроводу Тенгиз - Новороссийск протяженностью 1511 километров поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами.
В конце марта КТК сообщил о выявлении повреждения второго и третьего выносных причальных устройств, их эксплуатация была приостановлена.
Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море. Спустя месяц после аварии КТК возобновил работу и перевалку сырья.
Акционерами Каспийского Трубопроводного Консорциума являются Россия (31%), Казахстан (20,7%), "Шеврон Каспийский Трубопроводный Консорциум" (15%), Компания Трубопроводного Консорциума (15%), LUKARCO B.V. (12,5%), "Мобил Каспийская Трубопроводная Компания" (7,5%), "Роснефть-Шелл Каспиан Венчурс Лимитед" (7,5%), "БГ Оверсиз Холдинг Лимитед" (2%), "Эни Интернэшнл Н.А. Н.В." (2 %), "Орикс Каспийский Трубопровод" (1,75 %).