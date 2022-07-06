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Россия приостановила деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней

Россия приостановила деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней Приморский районный суд Новороссийска принял решение приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней.
В регионе
6 июля 2022 г. 11:35
Россия приостановила деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней

Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с 5 июля на 30 суток.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, информацию об этом распространил сам консорциум.

Этот трубопровод является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти с месторождений "Тенгиз" и "Кашаган". По этому трубопроводу перекачивается более 80% транспортируемой нефти. Годовая мощность линии составляет 67 млн ​​тонн нефти.

Основанием стала проверка, в ходе которой Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Проверка прошла 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.

"Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - сообщили в компании.

Крупнейшими акционерами КТК являются госкомпании российская "Транснефть" (24 процента) и казахстанская "КазМунайГаз" (19 процентов).

По трубопроводу Тенгиз - Новороссийск протяженностью 1511 километров поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами.

В конце марта КТК сообщил о выявлении повреждения второго и третьего выносных причальных устройств, их эксплуатация была приостановлена.

Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море. Спустя месяц после аварии КТК возобновил работу и перевалку сырья.

Акционерами Каспийского Трубопроводного Консорциума являются Россия (31%), Казахстан (20,7%), "Шеврон Каспийский Трубопроводный Консорциум" (15%), Компания Трубопроводного Консорциума (15%), LUKARCO B.V. (12,5%), "Мобил Каспийская Трубопроводная Компания" (7,5%), "Роснефть-Шелл Каспиан Венчурс Лимитед" (7,5%), "БГ Оверсиз Холдинг Лимитед" (2%), "Эни Интернэшнл Н.А. Н.В." (2 %), "Орикс Каспийский Трубопровод" (1,75 %).

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Версия на английском языке Russia suspends operation of Caspian Pipeline Consortium for 30 days
Версия на азербайджанском языке Rusiya Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun fəaliyyətini 30 sutkalıq dayandırıb

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