Россия приостанавливает отгрузку казахстанской нефти после заявлений Токаева

Россия вводит ограничения на отгрузку на экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым Жомарт Токаев выступил с серией резкий заявлений на Петербургском международном экономическом форуме.

Россия вводит ограничения на отгрузку на экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым Жомарт Токаев выступил с серией резкий заявлений на Петербургском международном экономическом форуме.

Как передает Report, экспорт нефти, которую Казахстан решил переименовать, чтобы западные покупатели не путали ее с подсанкционным российским сортом Urals, остановлен в порту Новороссийска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Причина, по словам собеседников "Ъ", заключается в том, что в акватории порта были найдены объекты, которые могут быть минами времен Второй мировой войны. Для проведения исследований была закрыта акватория, прилегающая к выносным причальным устройствам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который по нефтепроводу качает в российский порт на экспорт 67 млн тонн в год.

Очередные работы по разминированию намечены на 20 июня и могут продлиться до конца месяца, говорят источники "Ъ".

КТК уже останавливал работу двух ВПУ меньше трех месяцев назад, когда они были повреждены во время шторма. Новая остановка состоялась на фоне визита Токаева в Санкт-Петербург, где президент Казахстана отменился неожиданными для Кремля заявлениями.

В частности, он сообщил, что Казахстан не признает "ДНР" и "ЛНР", поскольку считает их "квазигосударственными образованиями". "Если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос", - пояснил Токаев,