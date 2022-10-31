Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору

Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", до прояснения ситуации вокруг террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе.
"До прояснения ситуации вокруг… 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - проинформировали в ведомстве.
"Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - говорится в заявлении.
Гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях, заявили в МО РФ.
В Минобороны РФ подчеркнули, что Россия не выходит из "черноморской инициативы", а приостанавливает действие соглашений.
Рассчитываем на содействие международной организации (имеется в виду ООН – ред.) в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - указывается в заявлении МО РФ.