О нас

Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору

Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", до прояснения ситуации вокруг террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе.
В регионе
31 октября 2022 г. 21:54
Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору

Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", до прояснения ситуации вокруг террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"До прояснения ситуации вокруг… 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - проинформировали в ведомстве.

"Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях, заявили в МО РФ.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Россия не выходит из "черноморской инициативы", а приостанавливает действие соглашений.

Рассчитываем на содействие международной организации (имеется в виду ООН – ред.) в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации", - указывается в заявлении МО РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya taxıl dəhlizi ilə gəmilərin hərəkətini dayandırır

Самое читаемое

Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi