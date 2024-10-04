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Россия приняла решение исключить "Талибан" из списка террористических организаций в ближайшее время

Россия приняла решение исключить "Талибан" из списка террористических организаций в ближайшее время Принципиальное решение об исключении движения "Талибан" из российских террористических списков принято, но оформлять такое решение следует в рамках правового поля.
В регионе
4 октября 2024 г. 14:26
Россия приняла решение исключить Талибан из списка террористических организаций в ближайшее время

Решение об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций в России уже принято, но оформлять такое решение следует в рамках правового поля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Принципиальное решение руководства РФ принято, но этот процесс надо делать в рамках правового поля: это работа юристов, парламента, нужно, чтобы процесс был завершен в установленном законом порядке", - сказал он в пятницу журналистам по итогам заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

Дипломат выразил надежду, что решение вступит в силу в самое ближайшее время.

Кабулов высоко оценил состоявшиеся консультации, подчеркнув, что "Афганистан все более органично вписывается в широкую региональную семью".

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Версия на английском языке Moscow decides to remove Taliban from list of terrorists
Версия на азербайджанском языке Rusiya "Taliban"ı yaxın zamanda terror təşkilatları siyahısından çıxarmaq qərarına gəlib

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