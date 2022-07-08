О нас

Россия применила по украинскому городу ракету "Искандер"

Россия применила по украинскому городу ракету "Искандер" Сегодняшний обстрел по центру украинского Краматорска был осуществлен ракетой типа "Искандер".
В регионе
8 июля 2022 г. 04:47
Россия применила по украинскому городу ракету Искандер

Сегодняшний обстрел по центру украинского Краматорска был осуществлен ракетой типа "Искандер".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сейчас 1 человек погиб, 6 человек получили ранения. Это был удар по центру города. Сначала до полета и удара было похоже на авиационную бомбу, но сейчас эксперты буквально полтора часа назад сообщили, что это ракета типа "Искандер", - проинформировал Кириленко.

Он добавил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана.

"Человек, который погиб, находился во дворе, внутри между домами, именно там, куда попала ракета", - сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что обстрелы сегодня также происходили в Славянске и по всей линии фронта и в очередной раз призвал всех мирных жителей эвакуироваться.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukrayna şəhərini “İsgəndər” raketi ilə vurub

Другие новости из категории

Первые экспортные самоходные гаубицы Yavuz получит Малайзия
ФотоПервые экспортные самоходные гаубицы Yavuz получит Малайзия
8 июля 2022 г. 00:19
Bloomberg: ЕС блокирует кредит Украине на 1,5 млрд евро
Bloomberg: ЕС блокирует кредит Украине на 1,5 млрд евро
7 июля 2022 г. 23:25
ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии
7 июля 2022 г. 23:12
Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине
Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине
7 июля 2022 г. 22:09
США ввели новые санкции против Ирана
США ввели новые санкции против Ирана
7 июля 2022 г. 20:55
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном
7 июля 2022 г. 20:24
Главы МИД России и Турции провели встречу на полях СМИД G20
Главы МИД России и Турции провели встречу на полях СМИД G20
7 июля 2022 г. 14:40
Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным направлением для Казахстана
Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным направлением для Казахстана
7 июля 2022 г. 14:26
В Сирии погиб турецкий военнослужащий
В Сирии погиб турецкий военнослужащий
7 июля 2022 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi