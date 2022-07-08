Россия применила по украинскому городу ракету "Искандер"

Сегодняшний обстрел по центру украинского Краматорска был осуществлен ракетой типа "Искандер".

Сегодняшний обстрел по центру украинского Краматорска был осуществлен ракетой типа "Искандер".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сейчас 1 человек погиб, 6 человек получили ранения. Это был удар по центру города. Сначала до полета и удара было похоже на авиационную бомбу, но сейчас эксперты буквально полтора часа назад сообщили, что это ракета типа "Искандер", - проинформировал Кириленко.

Он добавил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана.

"Человек, который погиб, находился во дворе, внутри между домами, именно там, куда попала ракета", - сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что обстрелы сегодня также происходили в Славянске и по всей линии фронта и в очередной раз призвал всех мирных жителей эвакуироваться.