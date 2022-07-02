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Россия прекратила участие в ряде соглашений Совета Европы

Россия прекратила участие в ряде соглашений Совета Европы Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.
В регионе
2 июля 2022 г. 07:30
Россия прекратила участие в ряде соглашений Совета Европы

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.

Как передает Report, 15 марта Россия объявила о выходе из Совета Европы.

После этого Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 Устава (Грубое нарушение положений Устава), и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.

Согласно постановлению, опубликованному в пятницу на официальном российском интернет-портале правовой информации, с 16 марта 2022 года прекращается участие РФ в следующих соглашениях Совета Европы:

Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям ("Группа Помпиду", прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);

Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;

Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;

Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж");

Европейская аудиовизуальная обсерватория;

Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;

Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;

Расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".

Отметим, что постановление правительства датировано 28 июня 2022 года.

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