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Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке

Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке Киев должен отказаться от использования положений зерновой сделки для собственных военных целей. Если Украина сможет гарантировать это условие, то Россия рассмотрит вопрос о возобновлении участия в соглашении.
В регионе
1 ноября 2022 г. 19:39
Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке

Киев должен отказаться от использования положений зерновой сделки для собственных военных целей. Если Украина сможет гарантировать это условие, то Россия рассмотрит вопрос о возобновлении участия в соглашении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

"С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что замглавы МИД представил во время встречи с послом Турции в России Мехметом Самсаром "ключевые направления российско-турецкого сотрудничества".

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Версия на английском языке Russia names conditions for resuming its participation in grain deal

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