Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке

Киев должен отказаться от использования положений зерновой сделки для собственных военных целей. Если Украина сможет гарантировать это условие, то Россия рассмотрит вопрос о возобновлении участия в соглашении.

Киев должен отказаться от использования положений зерновой сделки для собственных военных целей. Если Украина сможет гарантировать это условие, то Россия рассмотрит вопрос о возобновлении участия в соглашении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

"С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что замглавы МИД представил во время встречи с послом Турции в России Мехметом Самсаром "ключевые направления российско-турецкого сотрудничества".