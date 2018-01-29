Россия предоставит Армении новое вооружение

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Россия играет большую роль в деле сохранения стабильности и безопасности в нашем регионе".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя факт продажи Россией вооружения Азербайджану.

"Мы со своей стороны делаем все необходимое для того, чтобы сохранить военный баланс в регионе, закупая вооружение у Москвы по льготным ценам. Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и как важнейший региональный актор играет важную роль в деле обеспечения региональной безопасности", - заявил Налбандян в ходе пресс-конференции по итогам 2017 года.

При этом Налбандян заявил, что Армения делает всё возможное в рамках своих партнёрских отношений с Россией для повышения своей обороноспособности.

"В 2010 году, когда был подписан новый договор о функционировании российской военной базы в Армении, в нём особым пунктом было отмечено, что российская сторона будет предоставлять Армении новое вооружение, что сейчас и происходит", - заявил Налбандян.

102-я российская военная база создана в соответствии с Договором о правовом статусе Вооружённых сил Российской Федерации, находящихся на территории Армении, подписанным 21 августа 1992 года, и Договором о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года. Новый договор о функционировании базы был заключён сроком на 25 лет, и был продлен ещё на 49 лет (до 2044 года) в ходе визита президента Д.Медведева в Армению в 2010 году.