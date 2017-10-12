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    Россия предоставит Армении кредит в 100 млн долларов для закупки военной техники

    Кредит будет предоставлен Армении сроком на двадцать лет, пять из которых считаются льготными с годовой ставкой в 3%

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Россия предоставит Армении новый экспортный кредит в размере 100 миллионов долларов для закупки военной техники. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, вопрос внесут в повестку дня заседания правительства Армении, которое состоится 12 октября.

    Экспортный кредит будет предоставлен Армении сроком на двадцать лет, пять из которых считаются льготными с годовой ставкой в 3%.

    Отметим, что в июне 2015 года Армения подписала кредитное соглашение с Россией на сумму 200 млн долларов на закупку российского вооружения.

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