Россия признала факт нарушения воздушного пространства Турции

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Россия дала Турции разъяснения по инциденту с самолетом РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Анкаре Игорь Митяков.

По словам Митякова, необходимые разъяснения по этому поводу были даны российской стороной турецкому посольству в Москве. "Нарушение воздушного пространства Турции российским военным самолетом имело место", - заявил пресс-секретарь посольства.

Напомним, МИД Турции сообщил, что российский военный самолет нарушил в субботу воздушное пространство Турции со стороны Сирии в районе Яйладагы провинции Хатай, в связи с чем посол России в Турции был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста.

С 30 сентября Россия по запросу Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" на территории Сирии.