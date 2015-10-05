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    Россия признала факт нарушения воздушного пространства Турции

    Москва предоставила Анкаре разъяснения в связи с инцидентом

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Россия дала Турции разъяснения по инциденту с самолетом РФ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Анкаре Игорь Митяков. 

    По словам Митякова, необходимые разъяснения по этому поводу были даны российской стороной турецкому посольству в Москве. "Нарушение воздушного пространства Турции российским военным самолетом имело место", - заявил пресс-секретарь посольства. 

    Напомним, МИД Турции сообщил, что российский  военный самолет  нарушил в субботу воздушное пространство Турции со стороны Сирии в районе Яйладагы провинции Хатай, в связи с чем посол России в Турции был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста. 

    С 30 сентября Россия по запросу Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" на территории Сирии. 

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