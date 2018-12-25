Россия предложила ввести понятие "партнеров ОДКБ"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин согласился на подписание документов, которые учреждают в ОДКБ институт партнеров и разрешают странам-участницам направлять на саммит организации не только глав государств, но и премьеров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Подписание протоколов целесообразно провести на саммите ОДКБ, следует из документов.

"Принять предложение правительства России о подписании второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года… (и) третьего протокола о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года", - говорится в распоряжениях.

Проект третьего протокола вводит в устав ОДКБ понятие "партнера организации". Если наблюдатели ОДКБ - это страны и организации, заинтересованные в изучении ее правовой базы и опыта работы, то партнерами будут страны и организации, решившие вести с ОДКБ взаимовыгодное сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, партнеры - в отличие от наблюдателей - будут принимать обязательства по участию в практических мероприятиях ОДКБ.