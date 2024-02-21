Россия предложила Турции сотрудничество по производству истребителей Kaan

Россия предложила Турции сотрудничество по производству истребителя пятого поколения Kaan.

Россия предложила Турции сотрудничество по производству истребителей пятого поколения Kaan.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

По его словам, Москва готова к сотрудничеству: "Мы хотим укрепить военно-техническое сотрудничество. У нас и ранее были предложения. Проведена работа на различных уровнях между официальными учреждениями и компаниями, которые выразили готовность к совместному производству этих самолетов".

Ранее Украина выразила намерение закупать в перспективе Kaan у Турции.

Kaan является первым национальным истребителем Турции, который должен создать конкуренцию американским боевым самолетам нового поколения F-35.