Россия предложила Турции купить С-400 по цене 500 млн долларов за дивизион

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Москва готова поставить С-400 Анкаре стоимостью 500 млн долларов США за дивизион.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил источник, близкий к Кремлю.

3 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему военно-технического сотрудничества. В том числе лидеры двух стран говорили о поставке С-400 Анкаре, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча прошла "в позитивном ключе". Однако пока о переговорах, которые длятся уже несколько месяцев, практически ничего не известно.