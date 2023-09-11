Россия предложила ряду стран полностью отменить туристические визы

Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.
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"Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, - страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", - сказал он.
Отметим, что с 1 августа запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.