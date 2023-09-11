Россия предложила ряду стран полностью отменить туристические визы

Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

"Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, - страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", - сказал он.

Отметим, что с 1 августа запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.