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Россия предложила ряду стран полностью отменить туристические визы

Россия предложила ряду стран полностью отменить туристические визы Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.
В регионе
11 сентября 2023 г. 09:00
Россия предложила ряду стран полностью отменить туристические визы

Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности".

"Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, - страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", - сказал он.

Отметим, что с 1 августа запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

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Версия на английском языке Russia proposes visa-free regime with some countries 
Версия на азербайджанском языке Rusiya bir sıra ölkələrlə turist vizalarının tamamilə ləğvini təklif edib

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