Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 28 августа текущего года будет повышена до 908,5 рубля против ставки в размере 828,4 рубля за тонну, которая действует в настоящее время.

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 28 августа текущего года будет повышена до 908,5 рубля против ставки в размере 828,4 рубля за тонну, которая действует в настоящее время.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на Минсельхоз РФ.

Таким образом, эта пошлина будет повышена на 9,7%.

Пошлина на ячмень снова будет нулевой. На кукурузу ставку понизят до 701,4 рубля с 1033,6 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на пшеницу — $214,6 за тонну, на ячмень — $177,7 за тонну, на кукурузу — $198,8 за тонну.