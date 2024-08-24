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Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 28 августа текущего года будет повышена до 908,5 рубля против ставки в размере 828,4 рубля за тонну, которая действует в настоящее время.
В регионе
24 августа 2024 г. 07:05
Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 28 августа текущего года будет повышена до 908,5 рубля против ставки в размере 828,4 рубля за тонну, которая действует в настоящее время.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на Минсельхоз РФ.

Таким образом, эта пошлина будет повышена на 9,7%.

Пошлина на ячмень снова будет нулевой. На кукурузу ставку понизят до 701,4 рубля с 1033,6 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на пшеницу — $214,6 за тонну, на ячмень — $177,7 за тонну, на кукурузу — $198,8 за тонну.

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