Россия потеряла 600 миллиардов рублей из-за кибератак в прошлом году

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Ущерб от кибератак в России в 2017 году составил порядка 600 миллиардов рублей.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"По оценкам экспертов, только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе 1 триллиона долларов, надо вдуматься в эту сумму - она фантастическая. В России это порядка 600 миллиардов рублей, ну тоже, в общем, для нашей экономики довольно значительные деньги", - сказал Медведев, выступая во вторник на московском международном форуме "Открытые инновации - 2018".