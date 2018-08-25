Россия поможет Турции в создании собственного космического агентства

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Россия и Турция на фоне экономической кооперации и сотрудничества в региональных вопросах также обсуждают возможность объединения усилий в космической сфере.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, данная тема была поднята на встрече министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова.

Переговоры сторон прошли в аргентинском городе Сальта на полях саммита министров стран G20, ответственных за цифровую экономику.

Основной темой российско-турецкого диалога стала тема создания космического агентства Турции. Стороны также обсудили шаги по развитию сотрудничества по созданию и дальнейшему развитии данного ведомства.

Министры договорились о более эффективном использовании телескопа RT150, который расположен в обсерватории в Анталье. Была также достигнута договоренность о формировании совместной рабочей группы по информационным технологиям и связи.