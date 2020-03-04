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Россия поможет Ирану в борьбе с коронавирусом

Россия поможет Ирану в борьбе с коронавирусом

Москва окажет Тегерану помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"С российской стороны были выражены соболезнования в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавируса COVID-19 и подтверждена готовность оказать помощь в противодействии его дальнейшему распространению", - говорится в сообщении российского МИД по итогам беседы.

На данный момент с 19 февраля в Иране зафиксированы более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 77 человек погибли, 435 выздоровели.

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