Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Россия получила от Турции гарантии по мерам безопасности в аэропортах, включая усиленный досмотр.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава минтранса РФ Максим Соколов.

"От наших турецких коллег мы получили гарантии по усилению мер безопасности в турецких аэропортах, куда будут летать наши чартерные компании. Среди таких мер можно назвать усиленный досмотр - порядка 20% от в целом потока пассажиров непосредственно при выходе на посадку", - сообщил Соколов.

Министр уточнил, что это будет и личный досмотр с металлоискателями, и досмотр вещей пассажиров. Также, по его словам, речь идет о досмотре за перемещением на взлетно-посадочной площадке и на перроне, а также контроль за подвозом к российским самолетам багажа, топлива и других вещей.

"Конечно же, особый контроль за багажом, почтой, другими грузами, бортпитанием, которые будут поставляться на борт наших чартерных рейсов", - добавил глава минтранса.