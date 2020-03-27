Россия полностью закрыла международное авиасообщение

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение принял президиум координационного совета при правительстве России.

Необходимость полного закрытия авиасообщения связана с объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией новой коронавирусной инфекции и ускорением темпов ее распространения в 190 странах мира, включая Российскую Федерацию.

При этом, запрет на выполнение полетов из России за границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.