Россия полностью запретила ввоз белорусского молока и молпродукции

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ C 26 февраля Россия запрещает ввоз из Белоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", под запрет попали пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.

Причины запрета кроются в нарушении белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований.

В 2016 году из выявленных 723 случаев нарушения 386 приходилось на молоко и молочную продукцию. Причем в 10 случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.

В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции, пишет «Интерфакс».

В 2017 году Белоруссия поставила в Россию 296,2 тысячи тонн молока и сливок.