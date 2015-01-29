Россия покидает ПАСЕ до конца года

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил в среду, что РФ покидает Ассамблею до конца года.

"Мы покидаем ПАСЕ до конца года", — сказал Пушков, комментируя решение ПАСЕ приостановить полномочия РФ по праву голосовать и участвовать в руководящих органах до апреля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду замглавы российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация с большой вероятностью покидает ПАСЕ на 2015 год.