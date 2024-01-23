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Юрий Игнат: Россия подвергла обстрелу территорию Украины с использованием всех видов ракет

Юрий Игнат: Россия подвергла обстрелу территорию Украины с использованием всех видов ракет 23 января российская армия подвергла массированному обстрелу территорию Украины с использованием крылатых, баллистических и управляемых ракет. По территории Украины была выпущена 41 ракета, 20 из которых были уничтожены силами ПВО страны.
В регионе
23 января 2024 г. 17:36
Юрий Игнат: Россия подвергла обстрелу территорию Украины с использованием всех видов ракет

23 января российская армия подвергла массированному обстрелу территорию Украины с использованием крылатых, баллистических и управляемых ракет. По территории Украины была выпущена 41 ракета, 20 из которых были уничтожены силами ПВО страны.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что в число использованных Россией ракет входят 15 единиц Х-101, Х-555, 8 единиц Х-22, 2 единицы Х-59, 4 единицы С-300 и С-400, 12 единиц "Искандер-М" и баллистические ракеты:

"Некоторые ракеты были сбиты обычными зенитно-ракетными комплексами. Сюда входят крылатые ракеты типа Х-59, Х-101, Х-555, Х-55. Были уничтожены 15 ракет Х-101 и Х-555, одна ракета Х-59, выпущенные со стратегических бомбардировщиков, в частности с Ту-95. Также нейтрализованы 5 ракет "Искандер-М".

Представитель командования добавил, что не все российские ракеты обладают высоким качеством и достигают целей: "К сожалению, есть жертвы, погибшие, разрушения. Но в целом силы ПВО успешно отразили ракетный удар противника".

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Версия на английском языке Yuriy Ihnat: Russia fired at Ukraine with all types of missiles
Версия на азербайджанском языке Yuri İqnat: "Rusiya bütün növ raketlərlə Ukraynanı atəşə tutub"

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