Россия подтвердила планы по поставкам газа на север Ирана через Азербайджан

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подтвердил планы по поставкам газа на север Ирана по азербайджанскому трубопроводу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил по итогам переговоров президентов РФ, Ирана и Азербайджана в Тегеране.

"Я бы хотел обратить внимание на то, что, несмотря на большое производство этих углеводородов в каждой из наших стран, есть, как ни странно, интерес к поставкам этого сырья друг другу, имея в виду логистику внутреннюю. Например, мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе трехсторонней встречи с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым обсудил проблему борьбы с терроризмом, а также экономические вопросы.

"Мы обсуждали важные вопросы в сфере стабильности, борьбы с преступностью, с терроризмом. Но во главе угла, конечно, лежат проблемы экономического характера", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия, Иран и Азербайджан – крупные производители углеводородов. "Но это не значит, что мы должны конкурировать. Это значит, что мы должны координировать свои усилия", — подчеркнул он.

