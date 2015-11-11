Россия подпишет c Арменией соглашение о создании объединенной системы ПВО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение президента России опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, - отмечается в документе. - Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с армянской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное Соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством, изменения, не имеющие принципиального характера".