Россия подняла Каспийскую флотилию по учебной тревоге

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Ученая тревога объявлена в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа России в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, в проверке боевой готовности задействовано 100% личного состава Каспийской флотилии.

Экипажи кораблей и личный состав подразделений морской пехоты выполнили комплекс мероприятий приведения в высшие степени боевой готовности. На кораблях и судах обеспечения началась подготовка к выходу в море для выполнения задач по плану проверки. Боевая техника морской пехоты выведена в районы формирования колонн.

Также командиры соединений флотилии продемонстрируют навыки организации межвидового взаимодействия и управления приданными силами различных родов войск.