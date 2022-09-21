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Россия поддержит проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Россия поддержит проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины Россия сделает все для обеспечения безопасности на "референдумах" в так называемых ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.
В регионе
21 сентября 2022 г. 10:38
Россия поддержит проведение референдумов на оккупированных территориях Украины

Россия сделает все для обеспечения безопасности на "референдумах" в так называемых ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.

"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну, мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю", - сказал Путин в своем видеообращении.

"И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", - отметил он.

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Версия на английском языке Russia to support holding of ‘referendums’ on Ukraine’s occupied territories
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Ukraynanın işğal edilmiş ərazilərini “tarixi Novorossiya torpaqları” adlandırıb

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