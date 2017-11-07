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    Россия по итогам года экспортировала вооружение на сумму в 15 млрд долларов США

    Президент Путин: По итогам трех кварталов текущего года портфель заказов по линии ВТС превысил 45 миллиардов долларов

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Экспортные поставки российских вооружений в 2017 году должны составить 15,3 миллиарда долларов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

    "По итогам трех кварталов текущего года портфель заказов по линии ВТС превысил 45 миллиардов долларов. По плану экспортные поставки за 2017 год должны составить 15,3 миллиарда долларов", - заявил В.Путин.

    По его словам, необходимо в полном объеме реализовать намеченные планы и, "конечно, постоянно повышать эффективность работы в сфере ВТС, в том числе усиливать контроль за выполнением контрактных обязательств перед заказчиками".

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